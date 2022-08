Toronto, Pliskova e Haddad Maia in semifinale

TORONTO (CANADA) - Karolina Pliskova batte la cinese Quinwen Zheng con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4 ed approda in semifinale al "National Bank Open", torneo Wta 1000 dotato di un montepremi pari a 2.697.250 dollari in scena sui campi in cemento di Toronto, in Canada. La tennista ceca, numero 14 al mondo affronterà la brasiliana Beatriz Hadda Maia. La numero 24 del ranking si è imposta sulla svizzera Belinda Bencic, numero 12 Wta e 12esima favorita del tabellone, per 2-6 6-3 6-3. Dall'altra parte del tabellone la statunitense Jessica Pegula e la rumena Simona Halep.