Sinner e Berrettini pronti per il Torneo di Cincinnati

CINCINNATI (Stati Uniti) - Jannik Sinner e Matteo Berrettini, dopo le eliminazioni anticipare al Masters 1000 di Montreal, ripartono dall'Atp di Cincinnati. Al via nel tabellone principale i due tennisti azzurri con l'altoatesino, numero 10 del seeding, che finisce nella parte bassa del tabellone, quella presidiata da Rafael Nadal, dove troverà uno dei qualificati; il romano, 12esimo favorito del seeding, sfiderà al debutto, invece, lo statunitense Francis Tiafoe. Nelle gare per strappare un pass per il main draw, ci sono altri tre italiani: Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Il ligure sfiderà il coreano Kwon, il piemontese affronterà l'australiano Millman, mentre il toscano se la vedrà contro il tedesco Altmaier.