San Marino, Arnaldi ko in finale: trionfa Kotov

Nulla da fare per Matteo Arnaldi nella finale degli "Internazionali San Marino Open", Challenger ATP (67.960 euro il montepremi) che si sono conclusi sui campi in terra battuta del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Montecchio. Il 21enne tennista ligure, numero 204 ATP e ottava testa di serie, ha ceduto 7-6(5), 6-5, dopo due ore e nove minuti di lotta, al russo Pavel Kotov, numero 130 del ranking e secondo favorito del seeding. Sfuma dunque il secondo titolo in carriera a livello Challenger per il ragazzo di Sanremo dopo il trionfo dello scorso maggio a Francavilla al Mare, mentre il 23enne moscovita mette in bacheca il terzo trofeo dopo i due successi di Forlì indoor tra 2021 e 2022.