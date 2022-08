TORONTO (CANADA) - Festa grande per Simona Halep. La 30enne tennista rumena, numero 15 al mondo, conquista il "National Bank Open", torneo Wta 1000 dotato di un montepremi di 2.697.250 dollari di scena sul cemento di Toronto, in Canada, battendo in finale la brasiliana Beatriz Haddad Maia (24 Wta) con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-3.