Cincinnati, Berrettini subito fuori: ko in tre set contro Tiafoe

CINCINNATI (STATI UNITI D'AMERICA) - Si chiude già al primo turno l'avventura di Matteo Berrettini a Cincinnati, il Masters 1000 che anticipa lo Slam dello US Open. Il tennista romano, dopo quasi tre ore di gioco, si è arreso al padrone di casa Tiafoe. Una battaglia lunga e tiratissima che si è conclusa con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6. L'azzurro, dunque, paga la minore lucidità nei momenti decisivi del match, mentre Tiafoe ha approfittato del "vantaggio" di giocare in casa. Per l'americano ora sarà derby contro Korda al secondo turno. Per Berrettini, numero 15 del mondo e 12ª testa di serie, si tratta della terza sconfitta di fila dopo quella rimediata in finale a Gstaad e quella all'esordio a Montreal, dove ha perso dal poi vincitore del torneo e ammazza-italiani Carreno Busta. Sicuramente il sorteggio non ha aiutato Berrettini, che si è trovato ad affrontare un avversario pericoloso come il numero 25 Atp al primo turno.