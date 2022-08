Ranking Atp, Berrettini e Sinner in top 15. Ruud sorpassa Djokovic

ROMA - Jannik Sinner e Matteo Berrettini non hanno brillato al Masters 1000 di Montreal ma restano nella top 15 della classifica Atp. L'altoatesino rimane stabile al 12° posto mentre Berrettini cede una posizione al campione del torneo canadese, Pablo Carreno Busta, piazzandosi in quindicesima posizione. Pur con gli stessi punti della scorsa settimana, cedono tre posizioni Lorenzo Musetti (numero 33) e una Lorenzo Sonego (numero 56). Il quinto e ultimo italiano in top100 è Fabio Fognini, al numero 61. Nella top ten, invece, Ruud mette la freccia, Tsitsipas cede il passo, Carreno decolla. Il norvegese, grazie alla semifinale raggiunta in Canada, sale al quinto posto (uguagliando il proprio best ranking) sorpassando sia Djokovic che Tsitsipas, scivolato alla settima posizione.