Wta Cincinnati, delusione Italia: Giorgi e Trevisan eliminate al primo turno

CINCINNATI (Stati Uniti) - Sconfitta al debutto per Martina Trevisan nel "Western & Southern Open", torneo Wta che si sta disputando sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio. La tennista fiorentina, n.26 del mondo, si arrende al primo turno contro la russa Anna Kalinskaya, n.69 Wta, in due set: 7-6 (2), 7-5. Non va meglio a Camila Giorgi: la tennista marchigiana, n.65 Wta, reduce dagli ottavi di Toronto, si è arresa all'ucraina Marta Kostyuk, n.74 del ranking, vincente in tre set con il punteggio di 6-4 5-7 6-4, maturato in due ore e 33 minuti di gioco.