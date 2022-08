Cincinnati, Serena Williams eliminata al primo turno dalla Raducanu

CINCINNATI (STATI UNITI D'AMERICA) - Dopo Venus, anche Serena Williams è stata eliminata al primo turno del Western & Southern Open, torneo WTA 1000 dotato di un montepremi di 1.835.490 dollari in corso sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un ATP Masters 1000). L'americana non è riuscita a tenere il ritmo della 19enne Emma Raducanu che ha mantenuto i nervi saldi nonostante la grande pressione di giocare contro una tennista di altissimo livello. La numero 10 del mondo e del tabellone ha dominato dall'inizio alla fina, strappando il servizio alla Williams già nel game di apertura per poi chiudere il match con un netto 6-4, 6-0. Serena, che compirà 41 anni a settembre, ha già annunciato che chiuderà con il tennis dopo gli US Open: per lei era sola la quarta partita della stagione. La vincitrice di 23 Slam aveva conquistato il suo primo match dopo oltre un anno la scorsa settimana al National Bank Open di Toronto, battendo Nuria Parrizas Diaz in due set prima di cedere alla campionessa olimpica Belinda Bencic.