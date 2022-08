Cincinnati, Sonego fuori al primo turno: avanzano Medvedev e Alcaraz

Finisce al primo turno l'avventura di Lorenzo Sonego al "Western & Southern Open", torneo ATP Masters 1000 dotato di un montepremi di 6.280,880 che si sta disputando sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio. Il tennista piemontese, numero 56 Atp e proveniente dalle qualificazioni, è stato battuto da Ben Shelton, numero 229 al mondo, con il punteggio di 7-6(5) 3-6 7-5, dopo due ore e 52 minuti di gioco. La sfida è stata interrotta per pioggia proprio prima del game conclusivo.