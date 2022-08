Monfils ko: salta gli Us Open di New York

ROMA - Gli Us Open perdono un altro protagonista. Il francese Gael Monfils ha ufficializzato il suo forfait per il torneo di Flushing Meadows, in programma a New York dal prossimo 29 agosto. Il tennista transalpino la settimana scorsa si era ritirato negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montreal contro Jack Draper per un problema natura fisica.