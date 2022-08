Cincinnati, Nadal eliminato al primo turno da Coric

CINCINNATI (Stati Uniti) - Il numero 3 al mondo del tennis Rafael Nadal è rientrato in campo ieri dopo sei settimane di assenza, ma è stato eliminato al primo turno del Masters 1000 di Cincinnati : lo spagnolo ha perso 7-6(9/11) 4-6 6-3 contro il croato Borna Coric (n.152), in un match di due ore e 51 minuti: "È stato molto, molto speciale", ha detto Coric dopo la sua vittoria al centro del campo.

Nadal eliminato da Coric

"Sono stato fuori negli ultimi due anni - ha aggiunto il croato - e non ho giocato sul grande palco di fronte al pubblico e a tutti. Onestamente non vedevo l'ora di affrontare questa partita. Ora che ho vinto, è un po' pazzesco". La sconfitta di Nadal con Coric pone fine al suo tentativo di tornare al primo posto nella classifica ATP questa settimana. Il numero 3 del mondo avrà però un'altra possibilità di scavalcare Alexander Zverev e Daniil Medvedev agli US Open.