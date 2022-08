Cincinnati, Sinner eliminato agli ottavi da Auger Aliassime

CINCINNATI (STATI UNITI D'AMERICA) - Jannik Sinner si ferma agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista italiano è stato sconfitto dal canadese Felix-Auger Aliassime, numero 9 del ranking mondiale. Eppure il match era iniziato alla grande per il 21enne di San Candido, che era riuscito a portarsi a casa il primo set con il punteggio di 6-2. Nel secondo due matchpoint sprecati e il ko al tiebreak per 7-1. Un duro colpo per Sinner che non è riuscito a rialzarsi e ha incassato un netto 6-1 nel set decisivo. Ai quarti Auger Aliassime se la vedrà contro il croato Coric che ha estromesso dalla competizione Nadal.