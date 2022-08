Vancouver: Bronzetti vola ai quarti, Cocciaretto eliminata

Lucia Bronzetti accede ai quarti di finale dell'"Odlum Brown Vanopen", torneo Wta 125k (equiparabile ai massimi Challenger maschili) dotato di un montepremi pari a 115mila dollari in corso sul sintetico di Vancouver, sulla costa occidentale del Canada. La tennista riminese, numero 66 del ranking mondiale e seconda favorita del seeding, ha battuto l'australiana Priscilla Hon (174 del ranking internazionale) col punteggio di 6-2 6-3 e nel prossimo turno affronterà Victoria Jimenez Kasintseva. Termina al primo turno l'avventura in Canada dell'altra azzurra al via del torneo, Elisabetta Cocciaretto, battuta dalla britannica Heather Watson (n.130 Wta) col punteggio di 3-6, 7-5, 6-2 dopo due ore e tre quarti di gioco.