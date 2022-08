Bronzetti show, è in semifinale a Vancouver

VANCOUVER (CANADA) - Lucia Bronzetti è in semifinale all'"Odlum Brown Vanopen", WTA di categoria 125k (assimilabile ai maggiori Challenger maschili) dotato di un montepremi di 115mila dollari che si avvia alla conclusione sui campi in cemento di Vancouver, Canada. La tennista azzurra ha battuto ai quarti di finale Victoria Jimenez Kasintseva col punteggio di 7-5 6-1 in poco meno di un'ora e mezza di gioco. L'incontro, sul 5-1 del secondo parziale, è stato brevemente sospeso per maltempo. In semifinale la riminese affronterà la svedese Rebecca Peterson: un precedente, vinto dall'italiana sulla 27enne di Stoccolma con un duplice 6-3 al primo turno del torneo di Portoroz nel 2021.