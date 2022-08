Cincinnati, le semifinali saranno Medvedev-Tsitsipas e Norrie-Coric

CINCINNATI (STATI UNITI D'AMERICA) - Sarà Stefanos Tsitsipas a sfidare il numero 1 Daniil Medvedev nelle semifinali del "Western & Southern Open", settimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi pari a 6.280.880 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un Wta 1000). Il russo ha avuto la meglio su Fritz per 7-6 (7) 6-3, mentre il greco, testa di serie numero 4, ha piegato nei quarti lo statunitense John Isner con il punteggio di 7-6(5) 5-7 6-3.