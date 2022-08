Cincinnati, Pegula ko: Garcia raggiunge la Sabalenka in semifinale

CINCINNATI (STATI UNITI D'AMERICA) - In semifinale al Western & Southern Open, torneo Wta 1000 dotato di un montepremi pari a 1.835.490 dollari in corso sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un Atp Masters 1000), sarà sfida tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la francese Caroline Garcia. Nella notte italiana, la testa di serie numero 6 ha sconfitto nei quarti la cinese Shuai Zhang per 6-4 7-6(1), mentre Garcia si è imposta sulla statunitense Jessica Pegula, settima forza del seeding, per 6-1 7-5. Nella parte alta del tabellone, invece, si giocheranno un posto in finale la ceca Petra Kvitova e l'americana Madison Keys.