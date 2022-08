Dalla Germania: "Zverev non giocherà agli US Open"

BERLINO (Germania) - Stando alla Bild Alexander Zverev non dovrebbe partecipare agli Us Open 2022, in programma dal 29 agosto all'11 settembre. Secondo il quotidiano tedesco il tennista non avrebbe ancora del tutto recuperato dall'infortunio subito alla caviglia nella semifinale del Roland Garros contro Rafa Nadal, il 3 giugno scorso. Il suo desiderio era quello di giocare uno o due tornei preparatori in vista dell'ultimo Slam della stagione (Montreal o Cincinnati), ma le sue condizioni fisiche non sono ancora ottimali. La Coppa Davis, a settembre, nella sua città natale di Amburgo sarà con molta probabilità l'evento che segnerà il suo ritorno in campo.