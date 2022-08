Us Open, Zeppieri e Pellegrino eliminati. Va avanti Passaro

NEW YORK (USA) - Nelle qualificazioni degli Us Open va avanti Francesco Passaro (n.148 Atp) grazie al 6-4, 7-6(2) sull'australiano Marc Polmans (n.608): debutto vincente nella 142esima edizione dello Slam, scattato sui campi in cemento dell'USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, New York. Si fermano invece e vengono eliminati Giulio Zeppieri, che perde contro Hugo Grenier (1-6, 6-3, 6-4), prossimo avversario proprio di Passaro, e Andrea Pellegrino, battuto dal kazako Dmitry Popko per 4-6, 7-6(3), 6-2.