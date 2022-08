Il maltempo sta condizionando il programma del "Championnats Banque Nationale de Granby", torneo WTA 250 dotato di un montepremi di 251.750 dollari che si disputa sui campi in cemento di Granby, località sita nel Quebec, in Canada. L'unica tennista già nei quarti di finale è Nuria Parrizas-Diaz, testa di serie numero 5, che ha sconfitto 6-2 6-4 la britannica Dart. Sfortunata la russa Daria Kasatkina, il cui match contro la polacca Frech è stato interrotto per la pioggia sul punteggio di 6-3 5-0.