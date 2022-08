Qualificazioni Us Open, cinque azzurri ok all'esordio

Incantano i giovani azzurri nella seconda giornata di qualificazioni alla 142esima edizione degli US Open, torneo del 'Grande Slam' in corso sui campi in cemento dell'USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, New York (montepremi 60.000.000 dollari). Erano 11 i giocatori italiani impegnati, 9 nel tabellone maschile e 2 in quello femminile, il bilancio finale è di 5 successi e 6 sconfitte. Splendido esordio a New York per Francesco Maestrelli, posizionato al n.202 nel ranking mondiale. Il 19enne di Pisa ha superato il francese Manuel Guinard (n.153 ATP) col punteggio di 7-5 6-4 in 1 ora a 45 minuti di gioco. Al secondo turno il toscano gioca contro il tedesco Daniel Masur, n.191 ATP. Bella e importante vittoria di Matteo Arnaldi, n.188 ATP, contro il britannico Ryan Peniston, n.130 al mondo, con il risultato di 6-2 2-6 6-2. Al secondo turno trova l'esperto francese Gilles Simon, n.177 ATP.