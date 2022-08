Laver Cup, De Minaur e Isner giocheranno nel World Team

Alex De Minaur e John Isner sono stati ufficializzati oggi come componenti del World Team per la "Laver Cup", in scena a Londra, alla "O2 Arena", dal 23 al 25 settembre. Il tennista australiano, numero 20 del mondo, e quello statunitense, 48 del ranking Atp, completano quindi la squadra del "resto del mondo" che sfiderà il Team Europa, guidato dagli storici "Big 4", ovvero Rafa Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer e Andy Murray.