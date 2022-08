Atp Winston-Salem, Van de Zandschulp accede alla semifinale

Botic van de Zandschulp in semifinale al "Winston-Salem Open", Atp 250 (montepremi 731.935 dollari) in corso sul cemento della città del Nord Carolina. L'olandese, testa di serie numero 2, ha battuto il francese Benjamin Bonzi (10) con il punteggio di 7-6(6), 7-6(1) e adesso si giocherà l'accesso alla finale con un altro tennista transalpino, Adrian Mannarino, che si è imposto per 6-4, 7-6(3) sullo statunitense Maxime Cressy, quarta testa di serie. Nell'altra semifinale a sfidarsi saranno lo svizzero Marc-Andrea Huesler (13), che ha regolato con un duplice 6-4 il britannico Jack Draper, e il serbo Laslo Djere che ha fermato il francese Richard Gasquet vincendo 6-4, 3-6, 7-6 (6).