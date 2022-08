Cobolli, cuore Roma: dalla Dybala-mask alla cresta del Gallo

NEW YORK (Stati Uniti) - Il giovane tennista italiano Flavio Cobolli non ha mai nascosto la sua fede romanista e lo sta confermando nei turno di qualificazione degli US Open. Dopo i suoi punti, infatti, il ventenne di Firenze sta esibendo tutto il repertorio delle esultanze giallorosse, dalla "Dybala-Mask" alla cresta del "Gallo" Belotti. I suoi segnali sono stati apprezzati anche dal Roma Club New York, che lo ha taggato in una story aggiungendo il messaggio "Daje forte".