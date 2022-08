Saranno il francese Adrian Mannarino e il serbo Laslo Djere a disputare la finale del "Winston-Salem Open", Atp 250 (montepremi 731.935 dollari) in corso sul cemento della città del Nord Carolina (Usa). Nelle semifinali, Mannarino (52° al mondo) ha superato l'olandese Botic van de Zandschulp, testa di serie numero 2 e 22° nel ranking internazionale, per 6-0 6-4, mentre Djere (n.64) ha piegato il qualificato svizzero Marc-Andrea Huesler (per 7-6(3) 7-6(5).