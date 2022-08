Us Open, Giorgi super: battuta Bondar al terzo set

NEW YORK (Stati Uniti) - E' una super Camila Giorgi nel primo turno degli Us Open. La tennista azzurra supera in rimonta la ungherese Anna Bondar e prosegue il suo cammino nel Grande Slam statunitense. Partenza difficile per la marchigiana che cede in 6-4 dopo 41' minuti di gioco, ma la reazione è di grinta e carattere. In 36 minuti Giorgi rimette in equilibrio con un netto 6-3 per poi dominare il terzo e decisivo set chiuso in 26' sul 6-1. Nel secondo turno l'azzurra incontrerà una tra Keys e Yastremska.