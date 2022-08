Nadal a cena con l'attore Ben Stiller prima degli US Open

Rafa Nadal ha rivisto Ben Stiller prima del debutto agli US Open 2022 . I due sono stati a cena in un ristorante italiano - Piccola Cucina Uptown - di Manhattan. Tra gli altri commensali anche Carlos Costa, Marc López, Benito Pérez-Barbadillo e Rafael Maymó. "Divertente cena con la mia squadra e i miei amici! E... tutto bene prima dell'inizio del torneo", ha scritto il tennista su Instagram dove ha postato uno scatto della serata.

Nadal e Ben Stiller sono amici

Lo spagnolo conosce l'attore da circa dieci anni: si sono conosciuti in occasione di una mostra al Madison Square Garden. Da allora Stiller ha sempre fatto pubblicamente il tifo per Nadal, incurante delle critiche. Come accaduto durante l'ultimo match tra Rafa e l'americano Taylor Fritz a Wimbledon. Qualcuno su Twitter ha rimproverato il divo di Hollywood per la scelta di non sostenere il suo connazionale ma Ben ha preferito non dare retta agli hater.