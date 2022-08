Us Open, Nadal e Alcaraz ok all'esordio

Gli spagnoli Rafael Nadal e Carlos Alcaraz, rispettivamente teste di serie numero 2 e 3, avanzano al secondo turno dell'edizione numero 142 degli Us Open, quarto torneo stagionale del "Grande Slam" in corso sui campi in cemento dell'USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, a New York (montepremi 60.000.000 dollari). Nella notte italiana Nadal ha superato la wild card australiana Rinky Hijikata per 4-6 6-2 6-3 6-3 e al prossimo round se la vedrà con l'azzurro Fabio Fognini; Alcaraz ha invece beneficiato, sul 7-5 7-5 2-0, del ritiro dell'argentino Sebastian Baez.