Us Open, Sinner archivia Eubanks e vola al 3° turno

NEW YORK (Stati Uniti) - Jannik Sinner vince contro Christopher Eubanks (numero 145 del mondo) ed accede al 3° turno degli Us Open 2022. L'azzurro si è imposto con il punteggio di 6-4, 7-6(8), 6-2 dopo 2 ore e 22 minuti sul campo Louis Armstrong. Jannik domina il 1° set arrivando fino al 5-1 prima di concedere un break all'avversario e chiude 6-4. La partita vive nel 2° set quando i due tennisti arrivano al tie-break e lo statunitense annulla 3 match-point prima di cede per 10-8 dopo 66 minuti di frazione. Nel 3° set l'altoatesino strappa il servizio ad Eubanks al 4° gioco (3-1) e non si gira più per il 6-2 finale. Al prossimo turno Sinner attende al 3° turno il vincente della sfida tra Dimitrov e Nakashima.