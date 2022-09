Kostyuk-Azarenka, niente stretta di mano agli Us Open

NEW YORK (STATI UNITI) - La tennista ucraina Marta Kostyuk si è rifiutata di stringere la mano all'avversaria, la bielorussa Victoria Azarenka, alla fine della sfida valida per il secondo turno degli Us Open. La Kostyuk ha affrontato la partita con un nastro con i colori della bandiera ucraina attaccato al cappello e poi ha affermato che stringere la mano alla bielorussa dopo la partita non sarebbe stata "la cosa giusta da fare". "Tutti cercano di essere super diplomatici su questa cosa ma la mia nazione viene uccisa ogni giorno" si è giustificata la ventenne tennista ucraina. "Non mi sorprende e non credo sia importante farne una grande questione.Io stringo sempre la mano alle mie avversarie, ma non posso obbligare nessuno a stringere la mia. E' una loro decisione. Come mi fa sentire? Non è la cosa più importante del mondo adesso" ha detto Azarenka.