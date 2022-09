Us Open, Serena Williams sconfitta: "Addio al tennis? Non si sa mai"

NEW YORK (Stati Uniti) - Serena Williams lotta fino alla fine (annullando anche 5 Match-Point all'ultimo game) ma poi deve arrendersi 7-5 , 6-7(4) , 6-1 da Ajla Tomljanovic ed esce di scena.Davanti al pubblico dell'Arthur Ashe Stadium - fra gli spettatori anche Billie Jean King , Spike Lee , Mike Tyson e Rebel Wilson - la quasi 41enne statunitense si congeda, a testa alta, forte di 73 titoli nel circuito (meglio di lei solo Navratilova , Evert , Graf e Court) di cui 23 Slam , il primo dei quali proprio sul cemento newyorkese (sei in tutto) nel 1999.

Le parole e la commozione

Serena ha cambiato la storia del tennis femminile: "Anche se è una cosa a cui non ho mai pensato. Ero solo una ragazza che provava a giocare a tennis". The Queen fatica a trattenere le lacrime per l'emozione perchè: "È stata una settimana incredibile, è come se tutta la gente volesse spingermi ancora avanti Sono andata in crescendo, trovando il mio gioco, avrei dovuto cominciare a giocare un po' prima quest'anno...Non penso di tornare, ma non si sa mai". I numeri dicono 319 settimane da numero uno, 858 match vinti a fronte di 156 sconfitte, oltre 94 milioni di dollari di premi per una vera leggenda del tennis.

I ringraziamenti

Serena ha voluto ringraziare tutte le persone vicine in questi anni: "Grazie papà, so che mi stai guardando. Grazie, mamma. Mio Dio, grazie a tutti quelli che sono stati con me durante questo viaggio incredibile, durato anni, decenni. Mio Dio, decenni - aggiunge - Ma tutto è cominciato dai miei genitori, devo dire grazie soprattutto a loro. Queste sono lacrime di gioia. E non sarei stata la Serena che sono stata, senza Venus, mia sorella. È la sola ragione se adesso io sono qui". Conclude: "E poi grazie alla mia famiglia, a mio marito, a mia figlia Olympia, grazie a tutti coloro che stanno nel mio box. Sono tanto riconoscente a tutti loro, sono grata di aver potuto vivere questo viaggio così divertente e meraviglioso".