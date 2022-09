Us Open, Swiatek e Sabalenka avanzano agli ottavi: eliminate Davis e Burel

NEW YORK (STATI UNITI) - Prosegue senza intoppi la marcia di Iga Swiatek agli Us Open femminili. Nella notte italiana la campionessa numero 1 al mondo e testa di serie nel torneo americano, ha battuto al terzo turno con il punteggio di 6-3, 6-4 la statunitense Lauren Davis. La tennista polacca affronterà nel prossimo turno la tedesca Jule Niemeier che ha avuto la meglio sulla cinese Qinwen Zheng per 6-4, 7-6(5). Agli ottavi accede anche Aryna Sabalenka, sesta forza del seeding, che ha travolto con un rapido 6-0, 6-2 la francese Clara Burel.