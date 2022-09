Us Open, Berrettini che sofferenza: Davidovich Fokina ko al quinto set

NEW YORK (Stati Uniti) - Matteo Berrettini vola ai quarti di finale degli Us Open , ma che sofferenza per il romano, che si impone sullo spagnolo Davidovich Fokina solamente al quinto set, dopo quasi quattro ore di gioco con il punteggio di 3-6, 7-6, 6-3, 4-6, 6-2. Ora per l'azzurro la sfida con il norvegese Ruud, che ha liquidato 3-1 Moutet, per conquistare la semifinale.

Primo set regalato, Berrettini si sveglia tardi

L'impatto con il match di Berrettini è da incubo: subito 0-3 per Davidovich Fokina con Matteo che prova a reagire troppo tardi e non riesce a rimontare. Finisce 6-3 per lo spagnolo, che prende coraggio.

Un tie-break dominato per rimettere in piedi il match

Nella seconda partita la fiducia di Fokina fa vedere le streghe a Berrettini, che però mantiene la calma e rimette in piedi il set giusto in tempo per trascinarlo a un tie-break dominato e stravinto 7-2.

Berrettini diesel e sorpasso su Davidovich Fokina

Lo scampato pericolo accende il diesel di Berrettini, che gioca un terzo set autoritario, nel quale si impone per 6-3 firmando il sorpasso ai danni dello spagnolo e lasciando presagire una chiusura imminente.

Black out nel quarto set, Berrettini si butta via

Sul più bello si spegne la luce per Berrettini, che nel terzo game riesce nell'impresa di mettere dentro solo una prima e che finisce per subire il break che porterà Davidovich Fokina ad imporsi per 6-4, trascinando il match al quinto set.

Non c'è scampo per Fokina: Matteo si prende i quarti

Nel quinto set torna il vero Berrettini, che si mette subito al comando delle operazioni e che conduce in porto la vittoria senza ostacoli, anche perché Fokina accusa lo sforzo e problemi a un ginocchio. Ora caccia alla semifinale contro il norvegese Ruud.