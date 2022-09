Us Open, Kyrgios elimina Medvedev e vola ai quarti

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - Per la quarta volta in cinque scontri diretti Nick Kyrgios batte il numero uno al mondo Daniil Medvedev. Dopo la vittoria a metà agosto all'Atp Masters 1000 di Montreal, l'australiano questa volta si impone nel cuore di New York, con lo stadio Arthur Ashe gremito, qualificandosi per la prima volta ai quarti di finale degli Us Open (finora a livello Slam vantava solo i quarti agli Open d'Australia 2015). Un match di altissimo livello che Kyrgios ha chiuso in quattro set 7-6 (11) 3-6 6-3 6-2 in 2 ore e 53 minuti. Per Kyrgios solita raffica di ace (21) e un campionario infinito di invenzioni tennistiche tra cui 29 punti conquistati scendendo a rete (su 42 attacchi) e ben 53 vincenti.