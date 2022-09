Us Open, Alcaraz batte Cilic e sfida Sinner ai quarti

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - A sfidare Jannik Sinner ai quarti degli Us Open (27.985.686 dollari di montepremi), quarto ed ultimo Slam del 2022 in corso sul cemento di Flushing Meadows a New York, sarà lo spagnolo Carlos Alcaraz che ha superato, dopo una battaglia di quasi quattro ore, il croato Marin Cilic con il punteggio di 6-4 3-6 6-4 4-6 6-3. Una sfida infinita terminata intorno alle 2.30 di notte in America che il numero 4 del ranking mondiale e terzo favorito del torneo ha portato a casa regalandosi dunque il quarto contro Sinner, avversario contro cui ha perso due dei tre precedenti giocati nel circuito maggiore. Alcaraz resta così in corsa per diventare il numero uno al mondo come anche il norvegese Ruud dopo l'eliminazione di Daniil Medvedev e Rafael Nadal negli ottavi di finale.