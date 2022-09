Us Open, Pegula ai quarti contro Swiatek: Kvitova ko

Per la prima volta in carriera Jessica Pegula raggiunge i quarti di finale degli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows. La 28enne di Buffalo, testa di serie numero 8, si è sbarazzata per 6-3 6-2 della ceca Petra Kvitova (n.21). Ad attenderla ci sarà la polacca Iga Swiatek, numero 1 del ranking Wta e prima testa di serie, che ha superato la tedesca Jule Niemeier, numero 108 del ranking, in tre set con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-0 in due ore e 24 minuti.