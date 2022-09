Us Open, Kyrgios eliminato: impazzisce e spacca due racchette

NEW YORK (USA) - In semifinale degli Us Open ci va Khachanov (n.27 Atp) e non Kyrgios (n.23), battuto nei quarti dal russo 7-5 4-6 7-5 6-7(3) 6-4, che ora se la vedrà con Ruud, giustiziere del nostro Berrettini. L'australiano, che spesso regala spettacolo non solo con la sua qualità in campo ma anche con sfuriate e proteste, si è ripetuto anche stavolta: al termine del match ha scaricato tutta la sua frustrazione per la sconfitta scaraventando con violenza due racchette sul terreno di gioco, spaccandole. Una scena vista e rivista, ormai quasi tipica di Kyrgios.