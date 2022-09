Us Open, Gauff ko: in semifinale sarà Garcia-Jabeur

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - Caroline Garcia batte Coco Gauff e stacca il biglietto per le semifinali degli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. La francese, 17ª forza del tabellone, si è imposta con il punteggio di 6-3 6-4 in un'ora e 39' eliminando così la padrona di casa, testa di serie numero 12, e in semifinale se la vedrà contro la tunisina Ons Jabeur, uscita vincitrice contro la Tomljanovic ai quarti. Oggi si conoscerà anche la semifinale dell'altra parte del tabellone con le sfide tra Pliskova e Sabalenka e Swiatek e Pegula.