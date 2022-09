Diretta Sinner-Alcaraz: orario e dove vederla in tv e streaming

NEW YORK (STATI UNITI) - Jannik Sinner ha battuto 6-1 5-7 6-2 4-6 6-3, dopo quasi quattro ore, il bielorusso Ilya Ivashka, numero 73 Atp, e ha raggiunto i quarti di finale degli Us Open, quarto torneo stagionale del "Grande Slam" in corso sui campi in cemento dell'USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, New York (montepremi 60.000.000 dollari). Il 21enne di Sesto Pusteria, numero 13 del ranking e 11 del seeding, ha conquistato così un posto tra i migliori otto giocatori in tutti e quattro i tornei maggiori (Roland Garros 2020, Australian Open, Wimbledon e Us Open 2022). Ora per lui c'è un ostacolo niente male, lo spagnolo Carlos Alcaraz: nei due confronti stagionali ha sempre avuto la meglio l'azzurro (a luglio sull'erba di Wimbledon e poi nella finale di Umago).