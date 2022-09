Us Open, la finale femminile sarà Swiatek-Jabeur

La sfida tra Iga Swiatek e Ons Jabeur assegnerà il titolo del singolare femminile degli Us Open, ultimo Slam stagionale in corso sui campi in cemento di New York. La polacca, testa di serie numero 1, ha battuto in rimonta la bielorussa Aryna Sabalenka, sesta favorita del torneo: 3-6 6-1 6-4 il punteggio. La tunisina, testa di serie numero 5, ha invece superato nettamente (6-1 6-3) la francese Caroline Garcia, numero 17 del seeding. La finale femminile è in programma sabato 10 settembre alle 22, ora italiana.