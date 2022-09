Us Open, marijuana sugli spalti: si lamenta anche la Krejcikova

Un altro strano episodio durante gli Us Open di New York, questa volta nel torneo doppio femminile. Dopo la protesta di Nick Kyrgios, che durante il secondo turno del singolare contro Benjamin Bonzi aveva fatto presente all'arbitro che alcuni spettatori stavano fumando marijuana sugli spalti, anche Borbora Krejcikova si è lamentata per un episodio analogo. Durante la semifinale (vinta in coppia con Katerina Siniakova contro Nicole Melichar ed Ellen Perez), la tennista ceca ha fatto presente all’arbitro di sedia Kader Nouni di aver sentito odore di marijuana proveniente dal pubblico. L’arbitro, con un gesto della mano, ha invitato gli spettatori ad evitare questo tipo di comportamento.