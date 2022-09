Us Open, Ruud batte Khachanov e vola in finale

NEW YORK (STATI UNITI) - Casper Ruud batte Karen Khachanov e guadagna la finale degli Us Open. Il tennista norvegese, che nei quarti di finale aveva superato Matteo Berrettini, si è imposto in quattro set, al termine di una sfida divertente e ricca di colpi di scena. Come quello vissuto nell'ultimo e decisivo punto che ha chiuso il tie-break del primo set: Ruud sembrava sul punto di cedere, ma ha risposto colpo su colpo ai colpi di Khachanov, costringendolo a capitolare dopo una serie di 55 scambi.