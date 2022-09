Coppa Davis, Cilic dà forfait: non ci sarà contro l'Italia

Marin Cilic, numero 17 del ranking Atp e punto di riferimento per la Croazia, dà forfait e non ci sarà per la Coppa Davis: "Mi dispiace, ma non posso dare il mio pieno contributo alla nazionale. Dopo un periodo molto stancante, con tanti tornei e molti match giocati, ho bisogno di tempo per recuperare", ha spiegato. Al suo posto, nell'esordio nel girone contro l'Italia, è stato convocato Nino Serdarusic, numero 251. Il numero 1 della Croazia, che lo scorso anno interruppe il cammino degli azzurri a Torino nei quarti, sarà dunque Borna Coric, tornato in top 30 grazie al trionfo a Cincinnati.