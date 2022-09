Atp Ranking, Alcaraz è il nuovo numero 1 con record!

LONDRA (Inghilterra) - Ranking rivoluzionato dopo gli US Open di tennis: Carlos Alcaraz è il nuovo n. 1 al mondo con 6740 punti! Lo spagnolo diventa il 28° numero 1 del ranking nell'era Open nonché il più giovane di sempre all'età di 19 anni e 129 giorni, inoltre è il 4° iberico nella storia dopo Moya, Ferrero e Nadal. Alle spalle del fresco vincitore dello Us Open c'è il finalista di Flushing Meadows Casper Ruud (5850) seguito da Rafa Nadal (5819). Daniil Medvedev perde tre posizioni scendendo al 4° posto (5065), Rublev torna in top 10 (9°) e Norrie segna il suo nuovo best ranking salendo all'8° posto. Capitolo Azzurri con Jannik Sinner guadagna una posizione ritornando nei pressi della Top 10 all'11° posto (3200) mentre ancora lontano Matteo Berrettini al 15° posto (2360).