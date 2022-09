Coppa Davis 2022, Zverev non ci sarà: nuovo infortunio al piede

ROMA - Continua il calvario di Alexander Zverev, costretto a rinunciare anche alla Coppa Davis. Il tennista tedesco, infortunatosi gravemente nella semifinale del Roland Garros contro Nadal, ha riportato un edema osseo al piede destro (accumulo di liquido nelle ossa, ndr) che gli provoca "molto dolore", come ha sottolineato lo stesso atleta. "Questo può essere pericoloso per il mio futuro se continuo a giocare. Ciò significa che l'osso potrebbe rompersi e avrei molti problemi in futuro per il prosieguo della mia carriera". Zverev non sarà dunque al via della fase a gironi della Coppa Davis e verrà rimpiazzato da Yannick Hanfmann. La Germania dovrà così affrontare ad Amburgo la Francia, il Belgio e l'Australia nel Gruppo C senza la sua stella.