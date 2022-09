Coppa Davis, Musetti: "Abbiamo grandi ambizioni"

"Abbiamo grandi ambizioni. Vogliamo passare il girone per primi, qualificarci per la fase finale in Spagna. Non dobbiamo sottovalutare nessuno, ma siamo pronti". È ottimista, Lorenzo Musetti, che si è allenato intensamente con Matteo Berrettini per oltre un'ora in vista della Coppa Davis a Bologna. L'Italia è pronta a cercare subito la rivincita contro la Croazia, che ha sconfitto gli azzurri nei quarti dodici mesi fa a Torino. "L'anno scorso a loro mancava Coric ma Gojo ha fatto una delle sue partite migliori contro Lorenzo Sonego. Poi nel girone c'è l'Argentina che ha giocatori di grande esperienza e giovani che hanno fatto molto bene." "Mi trovo bene qui, le condizioni sono abbastanza lente e le palline tendono a gonfiarsi parecchio" ha aggiunto Musetti, confermando ulteriormente le prime impressioni di questi giorni, emerse anche nelle conferenze stampa di Volandri e del capitano croato Vedran Martic. "Bisognerà spingere sempre, tirar fuori tutte le energie sia a livello individuale sia come squadra" ha concluso Musetti, protagonista a Bratislava del successo contro la Slovacchia nel preliminare di aprile che ha determinato la qualificazione dell'Italia alla fase finale.