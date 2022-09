Coppa Davis, esordio ok per Canada e Olanda

Buona la prima nelle Finals di Coppa Davis per Canada e Olanda. Nel girone B in corso sul veloce indoor di Valencia, i nordamericani la spuntano per 2-1 sulla Corea: Vasek Pospisil piega Seon Chang Hong per 4-6 6-1 7-6(5), poi il successo a sorpresa di Soonwoo Kwon su Felice Auger-Aliassime per 7-6(5) 6-3. Nel doppio Auger-Aliassime, in coppia con Pospisil, si riscatta: 7-5 5-7 6-3 su Nam e Song. Nel gruppo D di Glasgow (veloce indoor), i successi in singolare di Tallon Griekspoor (6-1 3-6 6-3 su Mikhail Kukushkin) e Botic Van de Zandschulp (3-6 6-1 6-4 su Alexander Bublik) consentono all'Olanda di avere la meglio sul Kazakhstan, a segno poi nel doppio (Bublik/Nedovyesov b. Koolhof/Middelkoop 6-4 1-6 6-3).