Coppa Davis, Stati Uniti battono Gran Bretagna: decisivo il doppio

GLASGOW (SCOZIA) - Gli Stati Uniti hanno battuto 2-1 la Gran Bretagna, a Glasgow, nella seconda giornata delle Finals di Coppa Davis. Decisivo il doppio con il successo della coppia Rajeev Ram-Jack Sock su Andy Murray e Joe Salisbury per 5-7, 6-4, 7-5 dopo la vittoria di Tommy Paul su Daniel Evans per 6-4, 4-6, 6-4 e il momentaneo 1-1 britannico con Cameron Norrie che aveva vinto contro Taylor Fritz 2-6, 7-6(2), 7-5. Gli Stati Uniti sono ora in testa al Gruppo D: proprio la seconda classificata di questo girone affronterà ai quarti la vincente del gruppo dell'Italia, che ha vinto all'esordio contro la Croazia.