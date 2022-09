Diretta Italia-Argentina ore 15: le probabili sfide, dove vederla in tv e in streaming

BOLOGNA - L' Italia di Filippo Volandri , dopo il secco 3-0 rifilato alla Croazia, si appresta ad affrontare l' Argentina nella seconda sfida del Gruppo A della Coppa Davis 2022 con l'opportunità di accedere ai quarti di finale. Infatti, stando al regolamento, se tre squadre arrivassero a pari record entrerebbe in vigore la regola degli scontri diretti dove l'Italia, battendo appunto l'Argentina, avrebbe due scontri diretti a favore. L'ultima sfida tra le due nazionali risale al 2017 quando gli Azzurri s'imposero per 3-2, gli scontri diretti All-Time recitano 2-2.

SEGUI ITALIA-ARGENTINA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Italia-Argentina, i probabili match

Il Ct Volandri potrebbe avere a disposizione per la serie contro l'Argentina il numero 1 azzurro Jannik Sinner, l'altoatesino ha recuperato dagli sforzi degli Us Open e molto probabilmente darà il via alle danze affrontando il numero 1 argentino Diego Schwartzman (numero 17 al mondo), mentre Matteo Berrettini affronterà Sebastian Baez (numero 37 al mondo) sempre che il Ct Coria non decida all'ultimo di lanciare Francisco Cerundolo. Nel doppio la solita formazione Fognini-Bolelli contro Gonzalez-Zeballos.

Italia-Argentina, vederla in tv e streaming

Italia-Argentina, seconda sfida del Gruppo A della fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2022, in scena dalle ore 15 all'Unipol Arena di Bologna verrà trasmessa su Rai2 ed, eventualmente, proseguirà dalle 19:35 su RaiSport. Mentre a pagamento sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). Per la copertura streaming RaiPlay e per gli abbonati su SkyGo, NOW e su Supertennix.