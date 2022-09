Wta Portoroz, Paolini ai quarti di finale: Juvan ko

Prosegue il cammino di Jasmine Paolini al "Zavarovalnica Sava Portoroz", Wta 250 con un montepremi di 251.750 dollari che si sta disputando sul cemento di Portoroz, in Slovenia. La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 55 del mondo e campionessa in carica, approda ai quarti piegando la slovena Kaja Juvan, numero 72 Wta, per 5-7 6-2 7-6(5) dopo due ore e 21 minuti di gioco. Nei quarti la Paolini sfiderà la ceca Katerina Siniakova, numero 82 del mondo, che ha regolato 7-5 6-1 la britannica Jodie Burrage: nessun precedente fra le due. Fuori a sorpresa la numero uno del tabellone Emma Raducanu, battuta 7-5 0-6 6-3 da Anna-Lena Friedsman, esce di scena anche Anastasia Potapova (n.9) per mano della francese Diane Parry: 7-6(2) 6-4 il finale.