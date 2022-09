Si ferma al secondo turno la corsa di Lorenzo Giustino all'"Istanbul Challenger TED Open", Atp Challenger che si disputa sui campi in cemento della metropoli turca, dotato di un montepremi di 53.120 dollari. Il 31enne di Napoli, numero 253 nella classifica mondiale, è stato battuto dal francese Harold Mayot, ventenne posizionato al numero 263 in classifica, con un duplice 7-5 in un'ora e trequarti di gioco.